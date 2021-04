Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau: Gullideckel angehoben - Zeugen gesucht

Unbekannte entfernten in der Nacht auf den 1. April mehrere Gullideckel in Mudau. Gegen 2 Uhr wurde von einem Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass in der Jahnstraße mehrere Schachtdeckel nicht ordnungsgemäß in ihren Vorrichtungen eingesetzt waren. Eine Polizeistreife stellte auf der Höhe des Sportplatzes fünf lockere Gullideckel fest. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob diese wegen Wartungs- oder Reparaturarbeiten von der Stadt angehoben wurden. Nun hat sich herausgestellt, dass die Schachtdeckel von Unbekannten angehoben wurden. Glücklicherweise wurde dadurch niemand verletzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

