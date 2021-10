Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Attendorn (ots)

Am Sonntag wurde die Polizei in Attendorn über einen Wohnungseinbruch in Kenntnis gesetzt. Bisher unbekannte Täter hatten in der Nacht zuvor die Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße "Auf dem Schilde" aufgebrochen und waren in den Wohnbereich eingestiegen. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen und nahmen eine geringe Menge an Bargeld mit. Eine Seniorin war im Tatzeitraum im Haus und schlief im Obergeschoss. Anhaltspunkte auf mögliche Täter ergaben sich nicht, die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

