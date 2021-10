Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger bei Unfall verletzt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Montag (04.10.2021), gegen 00:50 Uhr, wurde ein 31-jähriger Fußgänger bei einem Unfall in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße leicht verletzt. Der Fußgänger soll bei Rot zeigender Ampel die Fahrbahn überquert haben und wurde von einem Auto erfasst. Der 31-Jährige war bei der Unfallaufnahme deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Der Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

