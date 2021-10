Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsinsel beschädigt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom Freitag auf den Samstag fuhr ein 30-Jähriger Autofahrer zusammen mit seinem 26 Jahre alten Begleiter am Bliesbad in Ludwigshafen über eine Verkehrsinsel und beschädigte diese stark. Anschließend flüchtete er von der Unfallörtlichkeit und hinterließ ein Trümmerfeld auf der Fahrbahn, darunter befand sich neben der Auspuffanlage des Fahrzeugs auch sein Kennzeichen. Das beschädigte Fahrzeug konnte mit den beiden schlafenden Insassen im Nahbereich aufgefunden werden. Da man sich nicht einigen konnte, wer von ihnen nun den Verkehrsunfall verursacht hatte, und beide Männer deutlich alkoholisiert waren, wurden sie auf die Dienststelle sistiert wo ihnen eine Blutprobe zur genauen Feststellung der Alkoholisierung entnommen wurde. Es wird nun gegen beide Insassen ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und zumindest gegen den Fahrer auch wegen Verkehrsunfallflucht geführt.

