Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 54jähriger Rollerfahrer stürzt bei Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 26.09.2021, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 54jähriger Mann aus Mönchengladbach die Erzberger Straße in Fahrtrichtung Bismarckplatz. An der Kreuzung mit der Korschenbroicher Straße beabsichtigte er, seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw Mercedes mit Essener Kennzeichen die Erzberger Straße, um an der genannten Kreuzung nach links abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer den ihm entgegen kommenden Rollerfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Rollerfahrer stark ab und wich in Richtung einer Verkehrsinsel aus. Hierbei kam er zu Fall zu verletzte sich am Unterschenkel. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung einem Mönchengladbacher Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt. Der Fahrer des Pkw Mercedes setzte seine Fahrt in Richtung Korschenbroich fort, ohne sich um den gestürzten 54Jährigen zu kümmern.

Die Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell