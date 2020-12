Polizei Hamburg

POL-HH: 201227-3. Zeugenaufruf nach bewaffnetem Raubüberfall auf Kiosk in Hamburg-Harburg

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 26.12.2020, 20:00 Uhr Tatort: Hamburg-Harburg, Hastedtstraße

Gestern Abend hat ein bislang unbekannter Täter einen Kiosk in Hamburg-Harburg überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betrat der mit einer Kapuze und einem Mund-Nasen-Schutz maskierte Täter den Kiosk, bedrohte den Kassierer (62) mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Hierbei überreichte der Räuber dem Kassierer eine Plastiktüte, in die er das Geld hineinstecken sollte. Vermutlich weil es dem Täter nicht schnell genug ging, entriss er dem Geschädigten die Tüte wieder. Hierbei ging sie kaputt, so dass die darin befindlichen Geldscheine und Münzen zu Boden fielen. Nachdem der Mann einige Scheine aufgehoben hatte, flüchtete er über den Hastedtplatz in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 25 - 27 Jahre alt - 165 - 170 cm groß - schlanke Figur - sprach akzentfrei Deutsch

Der Kassierer wurde durch den Überfall nicht verletzt.

Die Ermittlungen werden bei dem für die Region Harburg zuständigen Raubdezernat (LKA 184) geführt und dauern an.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Ka.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell