Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahren unter Drogeneinfluss

Polch, Im Rotental (ots)

Am 07.06.21, kam es gegen 23.15 h, zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der mit seinem VW-Transporter in der Ortslage Polch unterwegs war. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von Cannabis. Bei der Durchsuchung der Person konnte zudem eine geringe Menge einer verdächtigen Substanz in Form einer Kräutermischung sichergestellt werden. Solche Mischungen enthalten oft gefährliche synthetische Cannabinoide und werden deshalb kriminaltechnisch auf deren berauschende Wirksamkeit untersucht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Fahrverbot innerhalb der BRD rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell