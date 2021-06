Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährliches Überholmanöver - Zeugenaufruf

Mendig, B 256 (ots)

Am Sonntag, 30.05.2021, gegen 17.15 Uhr, kam es auf der B 256, zwischen Mendig und Kruft zu einem gefährlichen Überholmanöver. Hierbei überholte ein roter VW Golf einen vor ihm fahrenden PKW, obwohl Gegenverkehr herrschte. Bei dem Fahrzeug im Gegenverkehr soll es sich um einen weißen SUV gehandelt haben. Der bzw. die Fahrer*in des weißen SUV, sowie Zeugen*innen, welche Angaben zu dem Überholvorgang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

