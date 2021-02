Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hildesheim (ots)

Lamspringe - (gle) - Am 11.02.2021 gegen 04:15 Uhr kommt es auf der Landesstraße 466 zwischen Glashütte und Lamspringe zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Bad Salzdetfurth befährt ein 25-jähriger aus dem Stadtgebiet Osterode am Harz die o.g. Strecke in Richtung Lamspringe mit seinem Ford. Bei winterglatter Fahrbahn kommt der Fahrzeugführer im Bereich einer Steigungsstrecke in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen einen Baum.

Durch den Zusammenstoß wird der Fahrzeugführer leicht am Fuß verletzt, muss jedoch vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. An dem Ford entsteht ein Totalschaden. Weiterhin wurde festgestellt, dass aus diesem Motoröl austritt.

Als Unfallursache geht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand von nicht angepasster Geschwindigkeit in Bezug auf die Straßen- und Witterungsverhältnisse aus.

Neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth waren auch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr aus Lamspringe sowie ein Abschleppunternehmen aus Bockenem vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell