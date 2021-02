Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem (kaw) Am 10.02.2021 in der Zeit zwischen 08:10 Uhr - 12:20 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren der Bürgermeister-Sander-Straße in Richtung der Straße "Am Alten Friedhof" mit seinem Kraftfahrzeug einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan einer 54-jährigen Frau aus Bockenem. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 500 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

