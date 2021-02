Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler der Polizei Hildesheim suchen Zeugen zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, die sich bereits am Nachmitttag des 03.02.2021 im Nahbereich des Aussichtsturmes im Hildesheimer Wald ereignet haben soll.

Bisherigen Ermittlungen zufolge beobachtete ein 52-jähriger Mann drei Radfahrer dabei, als diese den Wald außerhalb der befestigten Wege befahren haben sollen. Mit dem Hinweis, dass dadurch die Waldtiere gestört werden, habe der Mann die Radfahrer gebeten, die Waldwege zu benutzen.

Daraufhin soll es zwischen dem 52-jährigen und zwei Radfahrern zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf einer von ihnen eine Holzlatte, an der ein Hinweisschild angebracht gewesen sei, abgebrochen und mit dieser auf den 52-jährigen losgegangen sei. Dem Mann sei es gelungen, sich rechtzeitig zu entfernen. Als der Angreifer ihn nicht habe einholen können, habe er die Latte in Richtung des 52-jährigen geworfen, aber nicht getroffen.

Zur Beschreibung dieser Person liegen folgende Informationen vor:

Ca. 180 cm groß

Ca. 35-40 Jahre alt

Helle bzw. blonde Haare

Kurzhaarschnitt, die Haare oben etwas länger

Bekleidet mit einer schwarzen Jacke (mit kleiner gelber Aufschrift im linken Brustbereich), einer roten Fahrradhose mit wenigen schwarzen Absätzen / eventuell Hersteller-Logo, dunklen Handschuhen, sowie dunklen Schuhen

Barträger (genaue Bartform kann nicht beschrieben werden) Trug auf dem Kopf einen blauen Integral-Fahrradhelm und darunter eine blaue Sturmhaube

Dunkler Rucksack auf dem Rücken

Unterwegs mit einem weißen E-Mountainbike

Zum zweiten Radfahrer ist lediglich bekannt, dass er ca. 50-60 Jahre alt sein soll und zum dritten Radfahrer liegt keine Beschreibung vor.

Nach dem Vorfall sollen sich die Radfahrer in Richtung Diekholzen entfernt haben.

Zeugen, die das Geschehen zufällig beobachtet haben sollten oder die Angaben zu den Radfahrern, insbesondere zu dem Angreifer, geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell