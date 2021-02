Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Eime

Hildesheim (ots)

(koe) Am Montag den 08.02.2021 um 18:55 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw VW Golf beim Ausparken auf dem NP-Parkplatz in Eime rückwärts gegen einen hinter ihm geparkten Pkw Nissan in weiß prallte. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der schlechten Wetter- und Sichtverhältnisse konnte der Zeuge das Kennzeichen des Pkw VW nicht ablesen. Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

