Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzungsmeldung zum Brand in Greifswald vom 31.05.2020, 02:54 Uhr, LK VG

Greifswald (ots)

Am 31.05.2020 erfolgte der Einsatz eines Brandursachenermittlers. Er beendete seine Untersuchung am 31.05.2020 um 16:20 Uhr. Nach Information der Kriminalpolizei Anklam legt sich der Brandursachenermittler nicht auf eine Brandursache fest. Ein technischer Defekt an den Geräten, die im Bereich der Brandausbruchsstelle standen ist möglich. Diese Geräte können aber auf Grund ihrer völligen Zerstörung nicht mehr untersucht werden. Die Identität der geborgenen Toten Person konnte zweifelsfrei festgestellt werden. Es handelt sich um den 69-jährigen deutschen Bewohner der Brandwohnung.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

