Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (JB) Am Mittwoch, in der Zeit von 0.00 Uhr - 16.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild am Kreisel in der Hauptstraße in Nordstemmen. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass ein Lkw mit Anhänger beim Befahren des Kreisels den Schaden verursachte. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei ins Sarstedt unter der Tel. 05066/9850.

