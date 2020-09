Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der B 111; LK V-G

Heringsdorf (ots)

Am 10.09.2020 ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 111 in Höhe des Bahnüberganges Neu Pudagla. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer eines PKW BMW befuhr die B 111 in Richtung Ückeritz und kam unmittelbar hinter dem Bahnübergang Neu Pudagla in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge kollidierte dieser frontal mit einem im dortigen Baustellenbereich wartenden LKW MAN. Der Unfallverursacher sowie der 43-jährige Fahrzeugführer des LKW wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und erlitten einen Schock. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Kraftfahrzeuge musste die Unfallstelle für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000,- Euro geschätzt. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

