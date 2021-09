Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrshinweis für Fußballfans des Spieles BMG - BVB | Verkehrsstörung im AK Mönchengladbach (A52/A61)

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach weist im Vorfeld des heutigen Fußballspieles (18.30h) im Borussiapark zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund auf nachfolgende Verkehrsstörung hin:

Aufgrund von Bauarbeiten im Autobahnkreuz Mönchengladbach (A52/A61) ist es nicht möglich aus Richtung Düsseldorf (A52) kommend auf die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz zu fahren (siehe auch: www.verkehr.nrw).

So anreisende Fußballfans werden gebeten, über die A 52 bis zum Anschluss Hardt zu fahren, dort auszufahren und wieder in Gegenrichtung auf die A 52 in Richtung Düsseldorf aufzufahren.

Aus dieser Richtung kann im AK Mönchengladbach auf die A 61 Richtung Koblenz gewechselt werden und die Ausfahrt Nordpark (A61) zu den Parkplätzen am Borussiapark angesteuert werden.

Die Polizei Mönchengladbach empfiehlt Fußballfans diese Verkehrsstörung bei der Planung der Anreise zeitlich zu berücksichtigen.(wr)

