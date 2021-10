Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gestohlenen Roller aufgefunden

Ludwigshafen und Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Diebe mehrere Roller im Stadtgebiet von Ludwigshafen, sowie Frankenthal. Die Roller wurden durch Spaziergänger an Feldwegen aufgefunden. Diese waren beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel.: 0621-963 2222 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell