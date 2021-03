Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Mainzer Straße hat am Dienstagvormittag ein Unbekannter einen parkenden Pkw beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte das Fahrzeug des Unbekannten einen dunkelgrauen KIA. An dem Auto entstand Sachschaden. Ohne sich darum zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Zeugen, die kurz vor 11 Uhr den Unfall wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

