Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfallflucht in der Mayener Straße - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Morgen des 20.02.2021 zwischen 03.00 und 03.10 Uhr kam es in der Mayener Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen ist anzunehmen, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines grauen Pkw die Mayener Straße von Koblenz-Lützel in Richtung Koblenz-Metternich fuhr. Hier stieß er offenbar aufgrund bis dato nicht geklärter Ursache mit der Beifahrerseite seines Pkw gegen zwei in Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. An einem dunklen Pkw wurde der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt, an einem einige Meter weiter vorne geparkten weißen Peugeot die gesamte Fahrerseite.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf einen grauen Pkw geben können, der möglicherweise im genannten Zeitraum im Bereich der Mayener Straße gesehen wurde.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion PI Koblenz 2 unter Tel. 0261 - 103-2910 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell