Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Sattelzugmaschine entfernt sich von der Unfallstelle

BetzdorfBetzdorf (ots)

Am 16.11.2020, gegen 15:30 Uhr meldete ein 54-jähriger Anwohner der Mittelbuschstraße in Betzdorf, Ortsteil Dauersberg, dass ein Sattelzug eine Steinmauer im Bereich Ginsterfeldstraße beschädigt habe. Der Lkw-Fahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise zum flüchtigen Sattelzug an die Polizei Betzdorf.

