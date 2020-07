Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 21:15 Uhr, wollte ein 25-jähriger Autofahrer aus Schalksmühle von einem Parkplatz an der Siemensstraße nach rechts in die Siemensstraße in Richtung Wartburgstraße einbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Dortmund auf der Siemensstraße von der B235 in Richtung Wartburgstraße. Die beiden Fahrzeuge stießen auf Höhe der Parkplatzausfahrt zusammen und drehten sich. Die beiden Fahrer verletzte sich schwer. Der 14-jährige Beifahrer des 25-Jährigen verletzte sich leicht.

An beiden Autos lösten die Airbags aus. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert.

Bei dem Unfall entstand 11.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell