POL-STD: Unbekannte entwenden Opel Meriva in Buxtehude, Unbekannte entwenden Zugmaul von Baumaschine in Harsefeld

1. Unbekannte entwenden Opel Meriva in Buxtehude

Bisher unbekannte Täter haben in der gestrigen Nacht zwischen 21:00 h und 05:20 h in Buxtehude in der Altländer Straße einen dort vor dem Haus abgestellten PKW entwendet.

Der goldene Opel Meriva hat das Kennzeichen STD-UB 239 und stellt einen Wert von ca. 2.500 Euro dar.

Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges und den oder die Autodiebe bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Unbekannte entwenden Zugmaul von Baumaschine in Harsefeld

Ebenfalls bisher unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag, den 15.05., 14:30 h und heute Morgen, 06:30 h in Harsefeld in der Graf-Heinrich-Straße von einem dort abgestellten Radlader das Zugmaul für den Anhängerbetrieb abmontiert und entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 600 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260

