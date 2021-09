Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Westhausen: Unfall im Baustellenbereich

Aalen (ots)

Am Dienstag um 13:40 Uhr befuhren drei PKW hintereinander die rechte Fahrspur der BAB 7 in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen kam es aufgrund einer Tagesbaustelle zu Verkehrsstockungen, so dass der vorausfahrende 29-jährige Lenker eines Mercedes CLA sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste. Der nachfolgende 37-jährige Fahrer es eines Mercedes C300 erkannte die Situation rechtzeitig und bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Ein dahinterfahrender 48-jähriger Lenker eines Mercedes Sprinter erkannte die Situation zu spät und wollte deswegen auf den Standstreifen ausweichen. Hierbei prallte der Sprinter gegen das Heck der C-Klasse, so dass dieser in die Leitplanke geschoben wurde und sich anschließend um die eigene Achse drehte. Im weiteren Verlauf prallte der Sprinter noch in das Heck des CLA. Bei dem Unfall wurde der Fahrer der C-Klasse schwer verletzt. Der Fahrer des Sprinters sowie sein 14-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 83.000 Euro.

