Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallverursacher flüchtet - Diebstahl einer Palettengabel - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfallverursacher flüchtet

Am Dienstag um 06:50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenker die B19 von Abtsgmünd in Richtung Niederalfingen. Auf Höhe Waiblingen scherte dieser trotz Gegenverkehr zum Überholen eines LKW aus. Ein entgegenkommender 38-jähriger Audi-Lenker musste darauf eine Gefahrenbremsung durchführen und in den Grünstreifen ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Ein dem Audi nachfolgender 38-jähriger weiterer Audi-Lenker führte ebenfalls eine Gefahrenbremsung aus, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass er auf den vorausfahrenden Audi auffuhr. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die beiden Audis waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen des Unfalls bzw. Verkehrsteilnehmer die ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 79-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen die B29 in Richtung Lorch. Gegen 6.50 Uhr wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei einen dort fahrenden 61-jährigen Mercedes-Lenker. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Hüttlingen: Diebstahl einer Palettengabel

Zwischen Freitag und Sonntag wurde auf einer Baustelle in der Gottlieb-Daimler-Straße eine dort abgestellte Palettengabel entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gabel nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell