Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Oberrot: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 06:15 Uhr die L1054 aus Westheim kommend in Richtung Oberrot. In einer Kurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden 31-jährigen Opel-Fahrer, da beide Fahrzeuge zu weit in die Gegenfahrspur kamen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell