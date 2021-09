Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit Leichtverletzten

Am Montagabend gegen 21:30 Uhr wollte eine 48-jährige Renault-Fahrerin von der Haller Straße in die Hans-Scholl-Allee einbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 50-Jährige Mazda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Außerdem entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 33-jähriger VW-Fahrer erkannte am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr zu spät, dass eine vor ihm fahrende 45-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Der 33-Jährige fuhr auf den Audi auf, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand.

Frankenhardt: Motorradfahrer leichtverletzt

Ein 27-jähriger Motorradfahrer war am Montagnachmittag gegen 15:40 Uhr auf der K2665 von Kleinaltdorf in Richtung Steinehaig unterwegs. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Bühlertann: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 17-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montagabend gegen 19:30 Uhr die L1072 von Bühlerzell in Richtung Bühlertann. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Der 17-Jährige fuhr über den Grünstreifen und prallte anschließend gegen einen Baum. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt und wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4800 Euro. Die Fahrbahn musste vorübergehend gesperrt werden.

