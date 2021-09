Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Feuerwehreinsatz

Gegen 16:20 Uhr am Montag wurde über die Rettungsleitstelle ein Brand in einer Schule in der Schulstraße gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, dass es im Heizungskeller des Gebäudes kurz zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Es lag kein offener Brand vor. Der Schulbetrieb war zu diesem Zeitpunkt schon beendet. Eine technischer Defekt der Heizungsanlage als Ursache für die Rauchentwicklung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr war mit 40 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Sachschaden entstand nach derzeitigem Stand keiner.

