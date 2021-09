Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw mit Messer beschädigt

Aalen (ots)

Obersontheim: Pkw mit Messer beschädigt

Am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr war ein 25-jähriger Mann mit einer Maske vermummt im Bereich der Gaildorfer Straße unterwegs. Dort schnitt er zunächst mit einem Messer mehrere Wahlplakate ab und beschädigte diese. Als ein 60-jähriger Autofahrer an dem 25-Jährigen vorbeifuhr, trat dieser zunächst gegen das Auto. Anschließend stach er wiederholt mit dem Messer gegen die Fensterscheiben des Fahrzeuges und verursachte dadurch geringen Sachschaden. Der Mann konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

