POL-HA: "Hoppelndes" Auto überführt 17-Jährigen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Weil ein 17-jähriger Hagener bei einer Fahrt mit dem Auto seiner Eltern sehr unsicher unterwegs war, läuft nun gegen ihn ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Jugendliche ist am Dienstagabend (11.05.2021) einer Polizeistreife im Bereich der Rembergstraße aufgefallen, weil er an einer Ampel einen Renault mehrfach abgewürgt hat und im Anschluss sehr hoppelnd angefahren ist. Nachdem ihm die Polizisten deutliche Anhaltesignale gegeben haben, stoppte er seine Fahrt zunächst nicht. Erst im Bereich der Kleiststraße kam das Fahrzeug dann zum Stillstand. Der 17-Jährige öffnete daraufhin die Fahrertür und rannte davon. Er konnte dennoch nach wenigen Metern durch die Polizisten angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Übergabe an seine Eltern berichteten diese, dass der Jugendliche derzeit seinen Führerschein macht und die theoretische Fahrprüfung bestanden hat. Da er aber sehr gerne bereits jetzt schon Auto fahren möchte, habe man den Autoschlüssel des Familienfahrzeugs vor ihm versteckt. Dieses Versteck hat der 17-Jährige offensichtlich gefunden. Auf den jungen Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu und die Aushändigung seines Füherscheins dürfte sich nun deutlich hinauszögern.(sch)

