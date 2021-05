Polizei Hagen

POL-HA: 18-jähriger Golf-Fahrer verliert bei Überholmanöver die Kontrolle und kollidiert mit mehreren geparkten Fahrzeugen

Hagen (ots)

Ein 18-jähriger Heranwachsender hat am Dienstagabend (11.05.2021) bei einem Überholmanöver im Stadtteil Dahl die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist verunfallt. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Hagener befuhr mit seinem VW Golf gegen 20.30 Uhr die Prioreier Straße in Richtung Hagen. Als er in einem Kurvenbereich das Fahrzeug eines 56-jährigen Mannes aus dem EN-Kreis überholen wollte kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dabei verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen VW Golf und stieß gegen zwei geparkte Fahrzeuge und eine Hauswand. Zeugen berichteten, dass der 18-Jährige deutlich zu schnell unterwegs gewesen sei. Nach den ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass er ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen (sogenanntes Einzelrennen) durchgeführt hat. Bei der Unfallaufnahme klagte der Hagener über Schmerzen im Nackenbereich, benötigte jedoch keine sofortige medizinische Behandlung. Seine beiden Mitinsassen (beide ebenfalls 18 Jahre alt) blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Der stark beschädigte VW Golf wurde zwecks Auslesung des Steuergerätes als Beweismittel sichergestellt. Hinweise auf einen Drogen- oder Alkoholkonsum ergaben sich nicht. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Es ist nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass das Ausmaß des Verkehrsunfalls nicht noch schwerwiegender war. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell