Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter beschädigt Auto in Wehringhausen

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in dem Zeitraum von Samstag (08.05.2021) bis Dienstag (11.05.2021) in Wehringhausen das Auto einer 67-jährigen Hagenerin. Die Frau rief die Polizei hinzu, als sie am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, die Beschädigung an ihrem in der Pelmkestraße geparkten PKW feststellte. Die Beamten konnten auf der Fahrerseite des Chevrolet einen langen Lackkratzer erkennen. Dieser war nach Angaben der Hagenerin am Samstag, gegen 12.30 Uhr, noch nicht vorhanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei. (sen)

