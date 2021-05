Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Baucontainer im Lennetal und in Boele aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstagnachmittag (06.05.2021) bis Montagmorgen (10.05.2021) brachen bislang unbekannte Täter an mehreren Baustellen im Lennetal und in Boele Baucontainer auf und nahmen außerdem ein Baustellenfahrzeug unbefugt in Gebrauch. Mitarbeiter einer Baustelle, die sich über die Verbandsstraße und die Dolomitstraße erstreckt, bemerkten am Montagmorgen, gegen 05.45 Uhr, an mehreren Containern Beschädigungen und aufgebrochene Vorhängeschlösser. Außerdem versetzten die Täter einen Radlader und beschädigten dabei einen Wassertank. Zeitgleich stellten Verantwortliche einer Baustelle in der Seestraße ebenfalls die gewaltsame Öffnung mehrerer Aufenthalts- und Lagercontainer fest. Bereits am Sonntag (09.05.2021), gegen 18.00 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer weiteren Baustelle an der Hagener Straße die aufgehebelte Tür eines Containers, der als Aufenthaltsraum genutzt wird. Eine Auflistung der Tatbeute erfolgt momentan noch durch die Verantwortlichen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell