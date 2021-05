Polizei Hagen

POL-HA: Fahrräder und Werkzeug aus Garage entwendet

Hagen (ots)

Ein 40-Jähriger zeigte am Montag (10.05.2021) bei der Polizei an, dass zwei Fahrräder und Werkzeuge aus seiner Garage in einem Hinterhof in der Grimmestraße entwendet wurden. Er hatte auf der Unterseite des Garagentores eine kleine Verformung festgestellt, die unter Umständen beim Aufhebeln entstanden ist. Das entwendete braune Citybike für Herren, das dunkelblaue Kinder-Mountainbike und der Werkzeugkasten aus Kunststoff mit diversen Werkzeugen habe er zuletzt am 30. April 2021 in der Garage gesehen. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Hinweise durch Zeugen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell