Polizei Hagen

POL-HA: Baugerüst in Hohenlimburg abgebaut und gestohlen - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte Täter bauten in dem Zeitraum von Montag (26.04.2021) bis Montag (10.05.2021) in Hohenlimburg ein Baugerüst ab und stahlen dieses. Ein 63-jähriger Hagener hatte das circa 3 m x 9 m große Gerüst an einem Haus in der Oeger Straße montiert, um dort Arbeiten zu verrichten. Zwei Wochen später musste er feststellen, dass Unbekannte den Abbau durchgeführt und das gesamte Material gestohlen haben. Den Polizeibeamten gegenüber sagte der Mann, dass das Gerüst einen Wert von circa 5.000 Euro hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

