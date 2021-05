Polizei Hagen

POL-HA: Nach Einbruch:Vorläufige Festnahme

Hagen (ots)

Nach einem Einbruch am Freitagabend (07.05.2021) Am Linscheider Berg in Schalksmühle hat die Polizei in der Nacht in Hagen zwei Tatverdächtige festgenommen. Kurz vor 22 Uhr wurde ein Ehepaar wach, weil es im Haus polterte und der Hund bellte. Der Hausherr schaute nach der Ursache und begegnete im Obergeschoss einem Einbrecher. Es kam zu einer kurzen Rangelei auf einer Empore. Der Unbekannte flüchtete mit einem weiteren Täter nach draußen. Das Ehepaar konnte der Polizei die Täter und ein verdächtiges Fahrzeug beschreiben. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung entdeckte eine Streife der Hagener Polizei eine Viertelstunde später im Stadtteil Dahl den verdächtigen PKW. Zwei männliche Insassen (31 und 39, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) wurden vorläufig festgenommen. Aufgrund eines anderen Haftbefehls wurde der 31-Jährige in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich auf Konfrontationen mit Einbrechern einzulassen. Die Täter meiden in der Regel Kontakt mit Bewohnern. Stattdessen sollten Betroffene sofort den Polizeinotruf 110 wählen. (cris)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell