POL-HA: Zeugen nach Motorraddiebstahl in Haspe gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Freitagabend (07.05.2021) bis Samstagmorgen (08.05.2021) entwendete ein bislang unbekannter Täter in Haspe das Motorrad eines 59-jährigen Hageners. Der Mann rief die Polizei hinzu, als er den Diebstahl des Zweirades gegen 09.45 Uhr am Samstag auf einem Parkplatz am Hüttenplatz feststellte. Er hatte das Fahrzeug des Herstellers Kwan Yang gegen 20.00 Uhr des Vortages dort abgestellt und verschlossen. Den Polizeibeamten gegenüber sagte er, dass das Motorrad die Farbe anthrazit hat und ein Helmkoffer darauf montiert ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

