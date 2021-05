Polizei Hagen

POL-HA: Pedelecs von Fahrradträger entwendet

Hagen (ots)

In der Tückingstraße wurden am Samstag (08.05.2021) zwei hochwertige Pedelecs und ein Fahrradschloss von dem Fahrradträger eines Wohnwagens entwendet. Das Fahrzeug war durch den 78-jährigen Besitzer an einem Parkstreifen zum Beladen abgestellt worden. Der Mann bemerkte gegen 19.40 Uhr, dass die Befestigungsgurte der Bikes um das Fahrzeug lagen. Zudem befand sich ein aufgebrochenes Fahrradschloss daneben. Eine Zeugin gab an, dass sie gegen 17.30 Uhr zwei Männer gesehen hat, die an dem Fahrradträger des Wohnwagens standen. Eine der Personen hatte eine Glatze, der andere Mann hatte blonde kurze Haare. Weitere Angaben konnte die Zeugin nicht machen. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um weitere Zeugenhinweise. (arn)

