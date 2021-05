Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter möchte Laptop mit Falschgeld bezahlen

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter wollte am Samstag (08.05.2021) in Haspe einen Laptop mit Falschgeld bezahlen, scheiterte jedoch an der Aufmerksamkeit eines 24-jährigen Hageners. Dieser hatte seinen Computer über eine online-Plattform zum Verkauf angeboten. Er einigte sich mit dem Unbekannten auf einen Kaufpreis und verabredete sich mit ihm. Bei dem Treffen gegen 13.40 Uhr Am Quambusch händigte der vermeintliche Käufer ihm das Bargeld aus. Beim Zählen fiel dem 24-Jährigen dann auf, dass die Farbe der 50 Euro-Scheine deutlich heller war als üblich. Er sagte den Polizeibeamten, dass sich das Papier der Banknoten außerdem anders angefühlt hat. Als er den Unbekannten mit seinen Feststellungen konfrontierte, wurde dieser sichtlich nervös und ergriff kurze Zeit später die Flucht in Richtung der Straße Am Wiembusch. Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahren alt, hatte eine Glatze und trug eine Brille. Außerdem war er mit einer grauen Kapuzenjacke bekleidet, hatte einen Rucksack dabei und eine Saftflasche in der Hand. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

