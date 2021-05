Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach PKW-Aufbruch in Wehringhausen gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Sonntagabend (09.05.2021) bis Montagmorgen (10.05.2021) brachen Unbekannte in Wehringhausen das Auto eines 31-jährigen Hageners auf und stahlen ein Navigationsgerät. Der Mann rief die Polizei zu einem Parkplatz in der Wehringhauser Straße, als er am Samstag, gegen 10.30 Uhr, die eingeschlagene Seitenscheibe seines BMW bemerkte. Er sagte den Beamten, dass sein Auto gegen 22.00 Uhr des Vortages noch unbeschädigt war. Die Polizisten konnten erkennen, dass Unbekannte das fest verbaute Navigationsgerät aus dem Fahrzeug ausgebaut und gestohlen haben. Außerdem bauten sie diverse weitere Teile aus dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole aus, die aber noch im Innenraum des PKW lagen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

