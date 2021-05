Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht in Emst gesucht

Hagen (ots)

Zwischen Montagnachmittag (10.05.2021) und Dienstagmorgen (11.05.2021) verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Eine 27-jährige Hagenerin parkte ihr Auto am Montag, gegen 17.00 Uhr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße und stellte am nächsten Morgen, gegen 08.30 Uhr, eine Beschädigung am vorderen Stoßfänger fest. Die Polizei schätzt den an dem weißen Volkswagen entstandenen Sachschaden auf circa 1.000 Euro und leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

