POL-HA: Kripobeamten finden umfangreiches Diebesgut und Betäubungsmittel auf - Amtsgericht ordnet Untersuchungshaft gegen Hagener an

Hagen (ots)

Den Ermittlern des Kriminalkommissariats 13 der Hagener Polizei ist bereits am Montagnachmittag (10.05.2021) die Auffindung von umfangreichem Diebesgut und Betäubungsmitteln gelungen, welche mit der Anordnung einer Untersuchungshaft gegen einen 30-jährigen Hagener endete. Dem Ermittlungserfolg vorangegangen war ein Wohnungseinbruch Anfang des Jahres, bei dem unter anderem eine hochwertige Filmesammlung von rund 1.700 DVDs und Blu-ray Discs entwendet wurde. Teile dieser Sammlung sind den Kripobeamten nun auf einem sogenannten Online-Marktplatz aufgefallen. Bei dem Versuch diese zu verkaufen, wurde der 30-Jährige auf frischer Tat festgenommen. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Objekten in Hagen konnten neben der Filmesammlung auch zahlreiches hochwertiges Werkzeug, 15 Fahrräder (teilweise E-Bikes) und andere Wertgegenstände sichergestellt werden. Bereits nach den ersten Ermittlungen war es möglich, vier Fahrräder konkreten Straftaten außerhalb von Hagen zuzuordnen. In einer von dem Hagener genutzten Räumlichkeit in der Hagener Innenstadt fanden die Ermittler darüber hinaus noch mehr als 5 kg Amphetamin, zirka 1,5 kg Haschisch, zirka 3,8 kg Marihuana und mehrere Hundert Ecstasy-Tabletten und stellten diese sicher. Es besteht unter anderem der Verdacht, dass der 30-Jährige Diebesgut gegen Betäubungsmittel eingetauscht und dieses gewinnbringend weiterverkauft hat. Gegen ihn wurde seitens der Staatsanwaltschaft Hagen ein Untersuchungshaftbefehl beantragt. Das Amtsgericht Hagen ordnete am Dienstag (11.05.2021) die Untersuchungshaft gegen den 30-Jährigen an. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sch)

