POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten, Sachbeschädigungen

Aspach: Unfall beim Wenden

Eine 81 Jahre alte Skoda-Fahrerin war am Samstag gegen 12:00 Uhr auf der L1115 in Richtung Autobahn unterwegs, als sie merkte, dass sie sich verfahren hatte. Beim Wenden ihres Fahrzeuges kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Renault eines 23-Jährigen. Dabei wurden die beiden PKW-Lenker, sowie eine 73-jährige Beifahrerin in dem Skoda verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Fellbach: Unfall nach Nötigung - Zeugen gesucht

Gegen 20:30 Uhr am Samstag war ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Circa 200 Meter nach dem Kappelbergtunnel bremste ein vorausfahrender bislang unbekannter Mercedes AMG-Fahrer seinen PKW ohne ersichtlichen Grund, so dass sämtliche nachfolgenden Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge mittels Gefahrenbremsung verlangsamen mussten. Um einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Mercedes AMG des Unbekannten zu verhindern, musste der 38-Jährige mit seinem Fahrzeug ausweichen. Dabei kam er mit dem linken Vorderreifen gegen den dortigen Bordstein. Der Reifen wurde hierbei beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Der unbekannte Mercedes AMG-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort.

Die Polizei Fellbach bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 0711 5772-0 zu melden.

Winterbach: Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und PKW

Am Sontag gegen 10:20 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Honda-Biker in einer Kolonne auf der K1865 von Manolzweiler in Richtung Goldboden. In einer leichten Rechtskurve setzte er zum Überholen der vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden PKW der Marke Volvo eines 49-Jährigen. Trotz eines Ausweichversuches durch den PKW-Lenker konnte ein Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer nach rechts abgewiesen, stürzte und schleuderte auf seinem Motorrad noch circa 40 Meter weit über den Asphalt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Volvo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste, wie das Motorrad abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro.

Winterbach: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße Am Weilerbach abgestellten PKW der Marke VW. Dan dem VW entstand bei dem unbekannten Fahrmanöver ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Kurze Straße wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag ein parkender Audi beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 erbeten.

Korb: Sachbeschädigung

Unbekannte verklebten vermutlich mittels Sprühkleber die Schlösser, Türblätter und Zargen zweier Eingangstüren eines Firmengebäudes, das sich in der Daimlerstraße befindet. Zudem wurde der Briefkasten eines Parteibüros, das sich in demselben Gebäude befindet, mit roter Lackfarbe bis zum Überlaufen geflutet, sodass auch die Aussen- sowie Innenfassade beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Farbschmierereien

Am Sonntagabend wurde bei der Polizei angezeigt, dass Unbekannte einen Wohnwagen, der auf einem Parkplatz im Seehaldenweg abgestellt ist, mit zwei Hakenkreuzen besprüht wurde. Zudem wurden im Bereich eines nahgelegenen Spielplatzes zwei Schilder sowie eine mobile Toilette mit Hakenkreuzen bzw. männlichem Genital besudelt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 071956940 entgegen.

