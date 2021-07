Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet zwei Rauschfahrten im Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle in Buer am Freitag, 16. Juli 2021, musste ein 43-jähriger Gelsenkirchener seinen Wagen an der Königswiese, Ecke Polsumer Straße stehen lassen und die einschreitenden Polizeibeamten zur Wache begleiten. Ein von ihm freiwillig um 15.30 Uhr durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, außerdem hatte er eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei. Er konnte nach einer Blutprobe die Wache als Fußgänger verlassen. Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet den Gelsenkirchener ein Strafverfahren. Am Sonntag, 18. Juli 2021, kontrollierten Polizeibeamte um 1.24 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer aus Kroatien auf der Grothusstraße in Schalke. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Kroate verfügt über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Er entrichtete eine Sicherheitsleistung und konnte danach seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Seinen Wagenschlüssel stellten die Polizisten sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 20-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell