Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Körperverletzung in Buer gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung in Buer mehrere unbekannte Jugendliche, die am Samstag, 17. Juli 2021, einen Mann geschlagen haben. Der 26-Jährige war gegen 4.35 Uhr auf der Horster Straße unterwegs, wo ihm in unmittelbarer Nähe zur Breddestraße die Gruppe Jugendlicher entgegenkam. Nachdem diese ihn zunächst geschubst hatten, ging der Mann zu Boden, woraufhin die Jugendlichen auf ihn einschlugen. Anschließend flüchtete die Gruppe über die Hochstraße in Richtung St.-Urbanus-Kirchplatz. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Auf medizinische Versorgung verzichtete der Gelsenkirchener. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können. Ein Angreifer trug eine weiße Kappe und ein weißes Oberteil, ein anderer hatte eine rote Kappe aufgesetzt. Hinweise zu den Tätern bitte unter den Rufnummer 0209 365 7512 an das Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

