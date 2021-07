Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Hund - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall in Horst, bei dem am Samstag, 17. Juli 2021, ein Hund tödlich verletzt wurde. Der Hund lief um 22.20 Uhr aus der geöffneten Tür eines Mehrfamilienhauses auf die Bottroper Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem silbernen Opel Corsa. Der Hund verstarb an der Unfallstelle. Der Opel Corsa entfernte sich von der Unfallstelle. Die Corsafahrerin, bzw. der Corsafahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Sachdienliche Hinweise zu dem silbernen Opel Corsa oder der Person am Steuer bitte unter den Rufnummern 0209 365 6223 und 0209 365 6221 ans Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 an die Leitstelle.

