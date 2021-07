Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto und Motorrad kollidieren - Mann verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in Erle mit einem verletzten Motorradfahrer ist die Polizei am Sonntag, 18. Juli 2021, gerufen worden. Der 69 Jahre alte Gelsenkirchener hielt um 11.53 Uhr mit seinem Motorrad auf der Straße "Am Fettingkotten" an einer roten Ampel vor der Kreuzung mit der Cranger Straße und Bahnstraße. Als die Ampel grün anzeigte, beabsichtigte der 69-Jährige geradeaus auf der Bahnstraße weiterzufahren. Dabei stieß er mit dem Auto eines 39-jährigen Gelsenkircheners zusammen, der aus der Gegenrichtung kommend von der Bahnstraße aus nach links auf die Cranger Straße abbiegen wollte. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl am Motorrad als auch am Auto entstand Sachschaden.

