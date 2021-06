Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Versuchter Einbruch

Anwohnerin durch Geräusche geweckt

Geldern-Walbeck (ots)

Durch Geräusche an ihrer Haustür geweckt wurde Samstagnacht (26. Juni 2021) gegen 23:50 Uhr eine Anwohnerin an der St.-Nikolaus-Straße. Als sie nachschaute, stellte sie Hebelmarken an der Eingangstür fest. Offenbar hatte sie die unbekannten Täter in dem Moment, als sie das Licht im Haus einschaltete, in die Flucht geschlagen. An der Tür eines Nachbarhauses waren ähnliche Hebelspuren zu erkennen. Die Kripo Geldern bittet Zeugen sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell