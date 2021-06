Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Wohnmobil beschädigt

Wachtendonk (ots)

Auf dem Parkplatz an der Straße "Achter de Stadt" hat sich am Samstag (26.06.2021) zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat zu dieser Zeit ein Wohnmobil am Heck beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen unter 02831 - 1250.

