Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Unfallflucht am Friedhof

Uedem (ots)

Auf dem Parkplatz in der Nähe des Friedhofs hat sich am Freitag (25.06.2021) zwischen 17:45 und 18:00 Uhr eine Unfallflucht ereignet, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein unbekannter Autofahrer hat zu dieser Zeit einen grünen Opel Corsa an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen unter 02823 - 1080.

