Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ Zaun durch Auto beschädigt

Rees-Bienen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch (23. Juni 2021) zwischen 10 Uhr und 12 Uhr auf dem Luciaweg einen Zaunpfosten. Der Unbekannte bog vermutlich vom Luciaweg nach links auf die Hueth´schen Straße ab und touchierte dabei den Zaunpfosten, der an dem Betonsockel abbrach. Anschließend verließ der Fahrer unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

